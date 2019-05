V Ljubljani začetek konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov

Ljubljana, 20. maja - Slovenija v teh dneh gosti drugo mednarodno konferenco Dnevi Latinske Amerike in Karibov, ki je namenjena krepitvi sodelovanja Slovenije in Evropske unije s to regijo. Zunanji minister Miro Cerar je uvodoma izpostavil "odlične odnose Slovenije z državami Latinske Amerike in Karibov".