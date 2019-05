V Ajdovščini odprli Center Bogdana Žorža

Ajdovščina, 20. maja - V Centru karitas v Ajdovščini so danes odprli Center Bogdana Žorža, ki bo deloval v okviru preventivnega programa za otroke in mladostnike Popoldan na Cesti. Center so poimenovali po pokojnem psihologu Bogdanu Žoržu, ki je od leta 1997 pa vse do smrti leta 2014 vodil seminarje za neprofesionalno svetovanje ljudem v stiski.