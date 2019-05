Koepka: Neuspeha ni bilo v mojih mislih

New York, 20. maja - Američan Brooks Koepka je novi vodilni golfist na svetu. Do prvega mesta na računalniški lestvici je prišel z ubranitvijo naslova na drugem letošnjem velikem turnirju, prvenstvu PGA v bližini New Yorka. V zahtevnih igralnih pogojih je zadnji dan ubranil visoko prednost in za dva udarca prehitel do zdaj številko ena, rojaka Dustina Johnsona.