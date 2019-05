V Novem mestu 42. Dolenjski knjižni sejem

Novo mesto, 20. maja - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli 42. Dolenjski knjižni sejem, ki bo potekal do petka, 24. maja. Na sejmu, ki ga prirejajo Kulturno umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirana Jarca in mestna knjigarna Mladinske knjige, bodo predstavili slovensko letno knjižno bero, priredili več pogovorov in srečanje najmlajših literatov.