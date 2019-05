Nogometaši Galatasaraya dvaindvajsetič najboljši v Turčiji

Istanbul, 19. maja - Nogometaši Galatasaraya so dvaindvajsetič osvojil turško državno prvenstvo. Naslov so si zagotovili danes proti tekmecu iz Istanbula Basaksehirju (2:1). Do konca prvenstva je še en krog, Galatasaray ima tri točke prednosti, Basaksehir na drugem mestu pa ima prav tako neulovljivo prednost.