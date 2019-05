Slovenski kegljači dosegli prvo zmago na SP na Češkem

Nove Mesto, 19. maja - V prvi tekmi skupine A ne ekipnem svetovnem prvenstvu v Rokycanyh na Češkem so slovenski kegljači osvojili prvi točki. Brez težav so premagali Francoze z 8:0 (3735:3555). V torek jih čaka dvoboj z Danci. V skupini so še Slovaki, prvi dve reprezentanci bosta napredovali v četrtfinale.