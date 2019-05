V Renčah spomin na med vojno pobite domačine

Renče, 19. maja - S slovesnostjo, na kateri je kot slavnostni govornik sodeloval predsednik vlade Marjan Šarec, so se danes v Renčah spomnili na tragične dogodke leta 1944 v tamkajšnjem zaselku Ozrenj. Pred 75. leti so bile v Ozrenju kot varnejši lokaciji in zaradi zanesljivih ljudi stalno nameščene manjše partizanske enote, ki so jih 20. maja napadli Nemci.