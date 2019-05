Več deset tisoč protestnikov po Evropi proti nacionalizmu

Berlin, 19. maja - Teden pred evropskimi volitvami se je danes na deset tisoče ljudi odpravilo na ulice nemških mest, kjer so protestirali proti nacionalizmu in izrazili podporo združeni Evropi. Samo v Kölnu se je po ocenah policije zbralo od 20.000 do 25.000 ljudi, podobni protesti pa so potekali tudi po drugih evropskih državah.