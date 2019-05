Cerar ob dogajanju v Avstriji: Skrajno desne stranke grožnja demokraciji

Ljubljana, 19. maja - Skrajno desne stranke, ki rušijo temeljne pridobitve Evropske unije, kot so svoboda medijev, vladavina prava in demokratičnega odločanja, so grožnja evropski demokraciji, je po aferi in posledičnem odstopu avstrijskega podkanclerja iz vrst svobodnjakov Heinz-Christiana Stracheja danes tvitnil zunanji minister Miro Cerar.