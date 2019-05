V Ljubljani prireditev Bistroumi 2019

Ljubljana, 19. maja - V Cankarjevem domu v Ljubljani bo popoldne prireditev Bistroumi 2019. Na njej bo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, ki letos praznuje 70-letnico obstoja, nagradilo vse nagrajence letošnjih tekmovanj v znanju matematike, fizike in astronomije, dogodka pa se bodo udeležili gosti iz sveta znanosti in umetnosti.