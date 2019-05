New York, 19. maja - Golfist Brooks Koepka še naprej obvladuje dogajanje na turnirju 101. PGA Championship in je tik pred ubranitvijo naslova ter četrto zmago na turnirju serije major. V soboto je 29-letni Američan igrišče Bethpage Black Course pri New Yorku zmogel s 70 udarci in prepričljivo vodi.