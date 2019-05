Znanih sedem četrtfinalistov hokejskega SP

Bratislava, 18. maja - Finci, Kanadčani in Nemci ter Rusi, Čehi, Švedi in Švicarji so četrtfinalisti letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu na Slovaškem. Prvi poraz so zabeležili Nemci, ki so morali priznati premoč Kanadčanom, ti so slavili z 8:1. Za zadnje mesto v četrtfinalu imajo največ možnosti Američani.