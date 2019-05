Rusija, Finska in Nemčija prvi četrtfinalisti SP

Bratislava, 18. maja - Rusija in Finska sta prva četrtfinalista letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Rusija je v Bratislavi premagala Latvijo s 3:1 in na peti tekmi dosegla peto zmago. V Košicah pa so ZDA s 7:1 premagale Dansko, s tem pa četrtfinale predčasno zagotovile Fincem in Nemcem.