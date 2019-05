Indijec Verma in Španka Azurmendijeva zmagovalca v Medvodah

Medvode, 18. maja - Indijec Sourabh Verma in Španka Clara Azurmendi sta zmagovalca badmintonskega turnirja Forza Slovenia International v Medvodah. Indijec, prvi nosilec, je v finalu z 21:17 in 21:12 premagal Japonca Minoruja Kogo, Azurmendijeva, tretja nosilka, pa je bila s 14:21, 21:17 in 21:18 boljša od Danke Sofie Holmboe Dahl.