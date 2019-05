Ljubljana, 18. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprta do nedelje, predvidoma do 16. ure. Promet je preusmerjen na vzporedno cesto. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri.