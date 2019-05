Pripadniki ameriške mornarice naj bi sestavili sporen seznam kolegic

New York, 18. maja - Mornarji na podmornici ameriške vojske USS Florida naj bi sestavili seznam članic posadke, na katerem so bile razvrščene glede na njihovo privlačnost, kaže poročilo preiskave, ki ga je pridobil ameriški portal Military.com. Zaradi neustreznega odziva na t. i. "seznam posilstev" so avgusta lani odstavili kapitana ladje.