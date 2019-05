Brooks Koepka povišal vodstvo na prvenstvu PGA

New York, 18. maja - Američan Brooks Koepka je na dobri poti, da ubrani naslov na prvenstvu PGA in osvoji svoj četrti veliki turnir. Po 36 odigranih luknjah oziroma polovici tekmovanja ima kar sedem udarcev prednosti pred najbližjima zasledovalcema, rojakom Jordanom Spiethom in Avstralcem Adamom Scottom.