Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili tako kot so začeli, s padci. Razlog za pesimizem je negotovost glede trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko. Vlagatelje so predvsem zaskrbele navedbe medijev, da dogovora med državama morda še ne bo kmalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.