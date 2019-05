Vitoria, 17. maja - Finalista košarkarske evrolige sta Efes Anadolu in CSKA Moskva. Turki so v polfinalu zaključnega turnirja v Vitorii premagali Fenerbahče z 92:73 (19:20, 45:40, 68:57), Rusi pa so bili boljši od branilca naslova Real Madrida 95:90 (18:22, 43:45, 65:73).