Ljubljana, 17. maja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike obvešča, da trgovina Zakladi narave Ljubljana izvaja odpoklic začimbe Bio bazilika zdrobljena (15 gramov) proizvajalca Sonnentor zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Bacillus cereus.

Serijska oznaka izdelka je DEM 17110601F05, rok uporabe pa 30.9.2021. Kupci, ki so navedeno začimbo kupili, naj je ne uporabljajo in jo vrnejo na mesto nakupa, so še zapisali na spletni strani uprave.