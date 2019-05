V ZDA aprila tretji mesec zapored rast vodilnih gospodarskih kazalnikov

New York, 17. maja - Vrednost indeksa vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA, ki ga izračunava newyorški Conference Board, se je aprila tretji mesec zapored zvišala, in s 110,1 na 112,1 točke. Rast za dve točki, ki so jo analitiki sicer pričakovali, je prišla po enaki rasti v februarju in 0,3-odstotni rasti v marcu.