Maturanti v slovo od srednješolskih dni s četvorko

Ljubljana, 17. maja - Ulice in trge več slovenskih mest je danes opoldne napolnila poulična četvorka, ki so jo odplesali dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. V Ljubljani je mlade plesalce in plesalke spodbujal tudi predsednik republike Borut Pahor. "Prišel sem pogledat, kako izgleda prihodnost in izgleda čudovito. Srečno mladi ljudje," je bil kratek.