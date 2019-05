Vedenejeva prvi dan EP po načrtih, Podgorškova ne

Baku, 17. maja - Slovenski reprezentantki v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek in Jekaterina Vedenejeva sta danes z obročem in žogo odprli nastope na evropskem prvenstvu v Bakuju. Prvi dan kvalifikacij je izkušena, 24-letna Vedenejeva oddelala brez napak in je po prvem dnevu tekmovanja na visokem sedmem mestu, komaj 17-letno Podgorškovo pa je zdelala trema.