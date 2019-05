Novo mesto, 17. maja - V Novem mestu je v stotem letu starosti umrl Bogdan Osolnik, predsednik zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju leta 1943, član vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte, partizan in kasnejši politični delavec, publicist in diplomat. Profesorju, ki je bil novomeški, kočevski in trebanjski častni občan, se bodo poklonili z žalno sejo.