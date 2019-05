Policija znova svari pred vožnjo pod vplivom alkohola in drog

Nova Gorica, 17. maja - Policija znova opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za prometno nesrečo. Zmanjšujejo namreč zaznavanje, učinkovito mišljenje in motorične reakcije. V Novi Gorici so v četrtek ustavili dva voznika, ki sta bila pod vplivom drog.