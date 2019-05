Ruben Östlund na čelu žirije sarajevskega filmskega festivala

Sarajevo, 18. maja - Švedski režiser Ruben Östlund bo predsedoval žiriji letošnjega 25. filmskega festivala v Sarajevu, so sporočili organizatorji. Na festivalu so pred dvema letoma prikazali njegov film Kvadrat, za katerega je v Cannesu prejel zlato palmo za najboljši film, festivalsko občinstvo pa ga pozna tudi po filmih Višja sila (2014) in Igra (2011).