Portorož, 17. maja - Letošnja zmagovalka strokovnega izbora poslovna asistentka/tajnica leta je Željka Borić iz podjetja Blok, so sporočili iz družbe Planet GV. Priznanje je prejela v četrtek zvečer na kongresu ADMA, ki te dni v organizaciji Planet GV in Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije poteka v Portorožu.