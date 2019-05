Umrl je arhitekt steklene piramide v Louvru I. M. Pei

New York, 17. maja - V New Yorku je v noči iz srede na četrtek umrl kitajsko-ameriški arhitekt Ieoh Ming Pei. Star je bil 102 leti, poročajo tuje tiskovna agencije. Pei je s svojimi stavbami utrl pot moderni arhitekturi, ki jo označujejo ostre linije in trdne strukture. Med njegovimi najbolj znanimi deli je steklena piramida pred pariškim muzejem Louvre.