ŠOS podpira dvig minimalne urne postavke študentskega dela, a opozarja na možnost zlorab

Ljubljana, 16. maja - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so ob predlogu Levice za dvig minimalne urne postavke za delo dijakov in študentov pojasnili, da podpirajo vsak predlog, ki povečuje pravice in socialno varnost dijakov in študentov. Hkrati pa so opozorili, da je treba preveriti možne negativne posledice, ki bi lahko ogrozile njihov položaj.