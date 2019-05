Počitniški dom v Fiesi po novem upravlja slovenjgraški zavod Spotur

Slovenj Gradec/Portorož, 18. maja - Potem ko je Mestna občina Slovenj Gradec počitniški dom v Fiesi opredelila kot strateško občinsko naložbo in odpovedala pogodbo z najemnikom, to je CSD Slovenj Gradec, je najemnik doma od 1. aprila slovenjgraški javni zavod Spotur. Še naprej bo dom gostil šole v naravi, zdravstvene kolonije in počitniško letovanje otrok iz Mislinjske doline.