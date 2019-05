Levica neuspešna s predlogom za uvrstitev primera Horvath na sejo MVK

Ljubljana, 16. maja - Člani mandatno-volilne komisije DZ na današnji seji niso podprli predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi.