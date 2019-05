Evropska komisija sprejela nova pravila železniškega svežnja

Bruselj, 16. maja - Evropska komisija je sprejela niz pravil o interoperabilnosti železniških povezav, dostopnosti do železniških storitev za osebe z zmanjšano mobilnostjo ter železniškem hrupu. Nova pravila bodo pospešila uvajanje sistema ERTMS, ki je med drugim osnova za avtomatizacijo železniških storitev v korist uporabnikov in industrije, so sporočili iz Bruslja.