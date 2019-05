Mariborski literati gostujejo v nemškem Marburgu v okviru pobratenih mest

Weimar, 17. maja - Ob 40-letnici prijateljstva med Mariborom in Marburgom bodo v tem nemškem mestu gostovali mariborski literati Petra Kolmančič, Kristina Kočan in Tomo Podstenšek. V sklopu projekta Literatura pobratenih mest se bodo tam predstavljali od danes do ponedeljka, pridružila se jim bo tudi prevajalka Urška P. Černe.