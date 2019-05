Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 18. maja - Založba Mladinska knjiga je izdala roman Labirint duhov Carlosa Ruiza Zafona, založba Učila International Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni 2 Bena Brooksa. Založba INZ je izdala knjigo Slovenska industrija od nastanka do danes avtorjev Aleksandra Lorenčiča in Jožeta Prinčiča, založba Miš slikanico Kaj sploh je to? avtorice Tine Bilban.