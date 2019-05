V dobro čebel in za jesensko juho na šolskem posestvu posadili hokaido buče

Ptuj, 16. maja - Partnerji projekta Kar sejemo, to žanjemo so letos osrednjo pozornost namenili hokaido bučam, ki so v času rasti koristne za čebele in druge opraševalce, pridelek pa je priljubljen v prehrani. Dijaki Biotehniške šole Šolskega centra Ptuj so vzgojili prek 200 sadik buč, ki jih bodo posadili na vzorčne vrtove in poskusne njive.