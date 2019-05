Peterle na evropskem večeru o kulturni dediščini in zdravstvu

Miren, 15. maja - Evropski poslanec in kandidat na listi NSi Lojze Peterle je na Mirenskem gradu pripravil pogovorni večer na temo ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanja zdravja in zdravstvenega sistema. Njegova gosta sta bila filozof, fotograf in aktivist Evgen Bavčar in zdravnica, znanstvenica ter podjetnica Metka Zorc.