Na borzah zavel bolj optimističen veter

Frankfurt/London/Pariz, 15. maja - Potem ko so indeksi na evropskih borzah dan začeli pod gladino, je vlagatelje k optimizmu napotila napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prestavitvi uvedbe carin na uvoz avtomobilov iz EU. Po tej izjavi so se k rastem vrnili tudi indeksi v New Yorku. Na valutnem in naftnem trgu medtem ni bistvenih sprememb.