Ob 150-letnici Dunajske državne opere tudi razstava o zgodovini njenega baleta

Dunaj, 20. maja - V Gledališkem muzeju na Dunaju je na ogled razstava Ples na konicah prstov - 150 let baleta Dunajske državne opere, ki predstavi zgodovino baleta v operni hiši od 17. stoletja do danes. Jubilej bodo v Dunajski državni operi obeležili z vrsto slovesnosti in novih projektov ter poleg omenjene še z razstavo o zgodovini same operne hiše.