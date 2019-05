V Kostanjevici na Krki ustavili prevoznika tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Novo mesto/Maribor, 15. maja - Policisti so v torek v Kostanjevici na Krki izsledili 31-letnega Rusa, ki se je z vozilom hotel izogniti mejni kontroli. Ustavil je šele, ko je izgubil oblast nad vozilom in trčil v robnik. Ob pregledu vozila so ugotovili, da je v notranjost države poskušal prepeljati tujce, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.