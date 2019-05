Dan Afrike v znamenju pozivov k ustvarjanju delovnih mest za Afriko

Ljubljana, 15. maja - V Ljubljani se je danes začela osma mednarodna konferenca Dan Afrike, ki se letos osredotoča na razpravo o prihodnosti afriško-evropskih odnosov in sodelovanja ter o gospodarskih in naložbenih priložnosti v Afriki. V prvem delu današnjega dne konference so prevladovali pozivu k ustvarjanju ustreznih delovnih mest v Afriki.