Španec Navarro po padcu v 4. etapi Gira utrpel težje poškodbe

Rim, 15. maja - Španec Daniel Navarro se je med skupinskim padcem v torkovi 4. etapi kolesarske dirke po Italiji težje poškodoval, so sporočili iz njegove ekipe Katjuša. Po zlomu ključnice, treh reber in predrtih pljučih je 35-letnik ostal na intenzivni negi na kliniki v Rimu, kjer so ga pred tem operirali, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno.