Belgijec Wilmots na čelo Irana

Teheran, 15. maja - Nekdanji sloviti reprezentant in selektor Belgije Marc Wilmots je prevzel selektorsko mesto nogometne reprezentance Irana, so sporočili iz te zveze v Teheranu. Zamenjal bo Portugalca Carlosa Queiroza, je potrdil predsednik iranske zveze Kami Rita Sherpa. Queiroza so odpustili po izpadu v polfinalu azijskega prvenstva.