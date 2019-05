Skupina Triglav v četrtletju z osemodstotno rastjo premij in dobička

Ljubljana, 15. maja - Skupina Triglav je v prvih treh mesecih letos zbrala 317 milijonov evrov bruto premij, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Konsolidiran dobiček pred davki se je prav tako okrepil za osem odstotkov in je dosegel 29,9 milijona evrov. Skupina je potrdila napoved za celotno leto in nadaljuje z izvajanjem strategije rasti in razvoja.