Boston le še eno zmago oddaljen od velikega finala NHL

Raleigh, 15. maja - Ekipa Boston Bruins je le še eno zmago oddaljena od velikega finala severnoameriške hokejske lige in boja za Stanlyjev pokal. Z 2:1 so šestkratni prvaki lige na gostovanju premagali Carolino Hurricanes in v finalu končnice na vzhodnem delu povedli s 3:0 v zmagah.