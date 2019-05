Svetovni dan hipertenzije v znamenju brezplačnih meritev krvnega tlaka

Ljubljana, 17. maja - Danes obeležujemo svetovni dan hipertenzije, ki ozavešča ljudi o krvnem tlaku in zdravem načinu življenja. UKC Ljubljana, številne zdravstvene ustanove in lekarne po Sloveniji v ta namen izvajajo brezplačne meritve krvnega tlaka. Nezdravljena hipertenzija lahko namreč povzroči srčni ali možganski infarkt ter odpoved srca in ledvic.