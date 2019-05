STA soočenje: Liste o vladavini prava

STA je strankam in listam, ki se potegujejo za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja:

Kako dosledni boste pri zagovarjanju spoštovanja vladavine prava v EU? Ste za aktiviranje 7. člena pogodbe EU v aktualnih primerih in če da, katerih? Koliko boste pri tem sledili lastnemu prepričanju in koliko smeri, ki jo bo ubrala vaša politična skupina v Evropskem parlamentu?

SMC

Vladavina prava je nekaj, na čemer EU stoji ali pade, poudarjajo. So za aktiviranje 7. člena, ko in če se kršijo evropske vrednote. Pri Poljski in Madžarski kaže na to. Politična skupina pri njihovem mnenju ne igra velike vloge, sicer pa je Alde tako ali tako vedno na strani vladavine prava, menijo.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Izpostavljajo, da v EU ni vladavine prava ter da pravo niti ni narejeno za ljudi, pri čemer omenjajo primer arbitražnega sporazuma. Na področju prava je nujna temeljita prenova. Napovedujejo, da bodo sledili samo interesu Slovencev in Slovenije, saj niso in ne bodo del nobene politične skupine v EU.

Zeleni Slovenije

Napovedujejo, da bodo na prvo mesto postavili Slovenijo in v Evropskem parlamentu glasovali neodvisno in pritiskov prosto. Aktiviranje 7. člena se je po njihovem zaenkrat pokazalo kot politično orodje za ustrahovanje ter brez resnih posledic. Želijo si, da bi pri takšnih ukrepih uporabljali enake vatle za vse.

Dobra država

Svetujejo, naj si preberemo njihov program.

SNS

Napovedujejo, da bodo v EU sledili lastnemu prepričanju in se ne nameravajo podrejati kakršnim koli političnim pritiskom. Naloga vsakega slovenskega evroposlanca je, da ščiti slovenski interes. Pri tem ni opravičila, da slovenske interese zanemari v okviru politične skupine v Evropskem parlamentu, menijo.

Lista Povežimo se

Pri zagovarjanju spoštovanja vladavine prava po njihovem ni izjem. Nikoli in pod nobenimi pogoji. Ne, ko se tičejo Madžarske, Poljske, Bolgarije, Romunije, Slovaške - in tudi, če se bo kdaj odločalo o Sloveniji, poudarjajo. Ravno EU ščiti državljane teh držav pred njihovimi pokvarjenimi vladami.

LMŠ

Za aktiviranje 7. člena pogodbe EU so samo v primerih najtežjih kršitev evropskega prava. Vladavina prava mora biti temeljna vrednota Evropske unije, izpostavljajo.

NSi

Menijo, da ne moremo imeti ene Evrope in dveh načinov razumevanja vladavine prava. So pristaši dialoga in iskanja rešitev pred ukrepi hitrega kaznovanja, tudi kar se tiče 7. člena pogodbe. Predvsem si bodo prizadevali, da se mednarodno pravo uveljavi v sporu med Slovenijo in Hrvaško, napovedujejo.

SDS in SLS

V EU so po njihovem mnenju opazna dvojna merila, ko se nekatere desnosredinske vlade obesi na sramotilni steber, ko določila pogodbe EU kršijo levosredinske vlade, pa se miži na obe očesi. Ko v Sloveniji sodnik javno prizna nedopustne pritiske na sojenje, se nič ne zgodi, ob manjših očitkih pri Poljski in Madžarski, pa se sproži 7. člen, pravijo.

Domovinska liga

Izpostavljajo, da je vladavina prava ena temeljnih evropskih vrednot. Žal se 7. člen aktivira pristransko, le za države, kjer vladajo suverenisti, kot sta Poljska in Madžarska. Proti Sloveniji pa kljub kršitvam načel vladavine prava ni sankcij, ker vlada uresničuje bruseljski diktat multikulturalizma in globalizma, menijo.

SD

Spoštovanje vladavine prava je absolutna zaveza, odstopanja ni, poudarjajo. Če članice načrtno vzpostavljajo sisteme za kršitev temeljnih človekovih pravic, neodvisnosti sodstva in organov pregona ali dopuščajo nedelovanje pravne države, je ukrepanje nujno. Dodajajo, da nas morajo pri odločitvah voditi dejstva, ne politični interesi.

Levica

Evrope po njihovem ne bodo povezala fiskalna pravila ali skupna vojska, povezali bi jo skupni demokratični in socialni standardi. Slednjih EU praktično nima, glede prvih pa si že desetletje zatiska oči in dopušča nastajanje avtoritarnih režimov v uniji. Kritični so, da niti EU ne izpolnjuje osnovnih demokratičnih standardov.

DeSUS

Menijo, da je 7. člen pogodbe o EU skrajen ukrep, ki doslej še ni pokazal želenega učinka. To pove veliko o tem, da so bile širitve EU doslej v mnogočem izvedene pretirano popustljivo in brez premisleka o tem, da so nekatere države članice za dosledno sprejemanje vrednot EU preprosto nezrele, ocenjujejo.

SAB

Poudarjajo, da naša demokracija in celotna ideja Evropske unije slonita na načelu pravne države in človekovih pravic. Brez tega nimamo ne demokracije ne EU. Zato podpirajo sankcije proti državam, ki ta načela kršijo. Te sile moramo poraziti. Če dopustimo izjemo, porušimo zaupanje v celoten evropski projekt, izpostavljajo.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve