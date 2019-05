V Ljubljani simpozij o razpetosti med posameznikom in družbo v mladinski književnosti

Ljubljana, 15. maja - V Mestni knjižnici Ljubljana bo danes potekal simpozij z naslovom Med individualnostjo in družbenostjo, na katerem bodo besedni ustvarjalci in poznavalci mladinske književnosti spregovorili o problematiki razpetosti med posameznikom in družbo, ki se med drugim zrcali tudi v sodobni domači in prevodni literaturi, namenjeni mlademu bralstvu.