Na prireditvi Dan soseda v četrti Tabor razvijanje občutka skupnosti

Ljubljana, 16. maja - Zavod Bunker v sodelovanju z Osnovno šolo Toneta Čufarja in številnimi drugimi kulturnimi in izobraževalnimi organizacijami v ljubljanski četrti Tabor letos že dvanajstič organizira Dan soseda. Dogodek v središče postavlja dobre medsosedske odnose, občutek skupnosti in sodelovanje, so sporočili organizatorji.