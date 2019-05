Velenjski mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Velenje, 14. maja - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Z rebalansom so tako prihodki in prejemki načrtovani v višini skoraj 50 milijonov evrov, odhodki in izdatki pa v višini 54,8 milijona evrov. Glede na prvoten proračun so prihodki in prejemki višji za 700.000 evrov, odhodki pa so porasli za 5,4 milijona evrov.