Cviklova želi s svojimi izkušnjami naprej delati v Evropskem parlamentu

Maribor, 14. maja - Kandidatka SMC za evropsko poslanko Helena Cvikl je danes v Mariboru gostila predsednika SMC Mira Cerarja in župana Sašo Arsenoviča. Poudarila je, da je na svojem strokovnem področju že vrsto let dejavna na evropski ravni. "Mislim, da lahko s svojimi izkušnjami še marsikaj dosežem za Slovenijo in Evropo," je dejala za STA.